"Anche stavolta Catanzaro comincerà l'anno con il classico tuffo di Capodanno organizzato dall'associazione "Calabria, un mare d'amore". Lo ha detto l'assessore al Turismo e agli Spettacoli, Alessandra Lobello, sottolineando "il forte carattere sociale dell'iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione: il tuffo in mare non è solo un evento caratteristico e pittoresco del primo dell'anno, ma è anche, e soprattutto, un evento di solidarietà per cui bisogna rendere merito alla passione che mette in campo, anno dopo anno, il professore Antonio Trastevere. Partecipare e condividere sarebbe una bella risposta da parte dei catanzaresi. E sono sicura che, come nelle precedenti edizioni, anche mercoledì, 1 gennaio, alle ore 11:45, i nostri concittadini si ritroveranno numerosi nel tratto di spiaggia di fronte piazza Brindisi".

L'assessore ha infatti evidenziato "la validità della scelta dell'associazione "Calabria, un mare d'amore", che ha voluto dedicare il tuffo del 2020 alla memoria di Sergio Mirante, il giovane architetto e sportivo di Sellia Marina scomparso qualche mese fa, e che ha coinvolto l'Ente nazionale sordomuti e i Frati minori della parrocchia del Sacro Cuore oltre a organizzare una raccolta di derrate alimentari che verrà consegnata alla mensa per i poveri della parrocchia Madonna di Pompei. Solidarietà, riflessione e amore – ha concluso Lobello - sono i temi di fondo di questa manifestazione alla quale non si può proprio mancare".