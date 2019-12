Interruzione idrica in alcune zone di Catanzaro

Per consentire la riparazione di un guasto improvviso ad un tratto della condotta comunale, é stata sospesa l'erogazione dell'acqua nelle zone di Piano Casa, Fondachello, via Lucrezia della Valle e via della Stazione. Lo comunica l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili evidenziando che il ripristino del servizio é previsto nella mattinata di domani lunedì 30 dicembre.

Dettagli Creato Domenica, 29 Dicembre 2019 20:56