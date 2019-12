Capodanno a Catanzaro: ordinanza che regolamenta divieti di sosta e interdizioni al traffico

Per consentire il montaggio del palco per il concerto di Capodanno, che verrà allestito di fronte la Basilica dell'Immacolata a partire dal pomeriggio di domani, lunedì 30 dicembre, e per permettere il regolare svolgimento degli spettacoli della notte di San Silvestro, il comando di Polizia locale ha diramato un'ordinanza che istituisce una serie di divieti di sosta con rimozione forzata e di interdizioni al traffico veicolare in alcune strade del centro storico:

Dalle ore 21 di oggi, domenica 29 dicembre, e fino alle 13 dell'1 gennaio viene istituito il DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE sul margine destro di corso Mazzini nel tratto compreso tra l'intersezione stradale con traversa Galluppi e l'ingresso degli Uffici della Prefettura, al fine di consentire la sosta dei mezzi che trasportano le attrezzature per lo spettacolo del Capodanno.Dalle ore 20 di lunedì 30 dicembre e fino alle 22 del 31 dicembre INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE su corso Mazzini all'altezza di Piazza Prefettura, la circolazione stradale sarà deviata sulle strade laterali di Traversa Galluppi-Via Assanti e dietro le Poste-Via Spasari.Dalle ore 19 di martedì 31 dicembre alle 7 dell'1 gennaio viene istituito il DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE su corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi-San Giovanni e Piazza B. Grimaldi.Dalle ore 22 di martedì 31 dicembre fino alle 7 dell'1 gennaio INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE su corso Mazzini all'altezza di Piazza Matteotti – Cavatore.Dalle ore 22 di martedì 31 dicembre fino alle 7 dell'1 gennaio INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE su via Spasari all'altezza dell'intersezione stradale con via Raffaelli.Dalle ore 07 alle 13,00 dell'1 gennaio INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE su Corso Mazzini all'altezza di Piazza Prefettura; la circolazione stradale sarà deviata sulle strade laterali di Traversa Galluppi-Via Assanti e dietro le Poste-Via Spasari.