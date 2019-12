Lupacchini attacca Gratteri: “Inchieste evanescenti”. Area chiede al Csm il trasferimento del pg: “Allarmanti dichiarazioni contro Procura di Catanzaro”

Rischia il trasferimento d'ufficio il procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini per aver pesantemente criticato la procura guidata da Nicola Gratteri con riferimento alla recente maxi operazione contro la 'Ndrangheta, "Rinascita-Scott".

Area, il principale gruppo di consiglieri togati al Csm, ha chiesto l'apertura di una pratica su di lui in Prima commissione competente sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati per incompatibilita' ambientale e funzionale, giudicando "allarmanti" le dichiarazioni rese da Lupacchini in una intervista ad una emittente televisiva a diffusione nazionale.

"I nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti - aveva detto Lupacchini - li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione sulla stampa che evidentemente e' molto piu' importante della procura generale. Al di la' di quelle che sono poi, invece, le attivita' della procura generale, che quindi puo' rispondere soltanto sulla base di cio' che normalmente accade e cioe' l'evanescenza come ombra lunatica di molte operazioni della procura distrettuale di Catanzaro stessa".

Secondo i cinque consiglieri di Area "si tratta di dichiarazioni particolarmente allarmanti in ragione del ruolo rivestito dall'intervistato ed in quanto riferite ad un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, sul quale dovra' pronunciarsi nei prossimi giorni il Tribunale per il riesame di Catanzaro". Di qui la richiesta di apertura di "una pratica in prima commissione per l'adozione di urgenti provvedimenti a tutela della credibilita' della autorita' giudiziaria di Catanzaro e dell'esercizio sereno, imparziale ed indipendente della funzione giudiziaria in quella sede".

"Un piano straordinario per Catanzaro". A seguito la maxi-operazione "Rinascita-Scott" contro la 'Ndrangheta, i consiglieri di Area del Csm hanno proposto anche un piano straordinario per gli uffici giudicanti di Catanzaro, il cui "sottodimensionamento" unito alle "croniche scoperture" e all'accentuato turn over , rischia "di impedire un veloce ed efficace accertamento delle ipotesi accusatorie". I togati fanno presente come tutto questo finisca con il frustrare "sia le legittime aspettative di palingenesi che l'operazione Rinascita ha indotto nella popolazione onesta, sia le altrettanto legittime aspettative degli indagati di vedere esaminate in contraddittorio le accuse a loro mosse". I cinque consiglieri del gruppo chiedono al Csm innanzitutto "un bando per applicazioni extradistrettuali da celebrarsi in termini brevissimi e che attribuisca benefici straordinari al fine di consentire il reperimento della risorse umane per la composizione dei collegi per il riesame". Ma, anche, "un bando straordinario per la immediata copertura delle vacanze del tribunale" ed il " pronto rafforzamento della pianta organica del personale amministrativo affinche' possa supportare la prevedibile maggiore massa di lavoro". Non solo: va trattata con priorita' la nomina del presidente del tribunale di Catanzaro, "gia' calendarizzata in V commissione".