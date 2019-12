Coldiretti Catanzaro ricorda Maurizio Ferrara

Il presidente della Coldiretti Interprovinciale di Catanzaro - Crotone e Vibo Fabio Borrello e il direttore Pietro Bozzo, esprimono la più commossa e affettuosa partecipazione al dolore dei congiunti e degli amici per la scomparsa di Maurizio Ferrara Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro e uomo delle Istituzioni. Di lui resteranno – affermano – le grandi intuizioni e il servizio al mondo delle imprese che ha sempre trovato in lui un punto di riferimento costante. Lo ricordiamo come professionista aperto al dialogo ma anche come dirigente attento capace di stimolare, incoraggiare e valorizzare le idee dei suoi interlocutori. Non solo un fine teorico dell'economia pubblica – continua la Coldiretti - ma un uomo che guardava la realtà, si confrontava sui dati e ne verificava l'impatto e la validità. Ci ha insegnato davvero molto – concludono Borrello e Bozzo- con la sua innata capacità di incoraggiare, consigliare, correggere e anche gratificare.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Dicembre 2019 13:00