L'addio di Federproprietà a Maurizio Ferrara

"Indimenticabile Maurizio Ferrara. Ci lascia in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e che invece rimarrà per sempre segnato dal ricordo tragico della sua immatura scomparsa. Ferrara era persona di intelligenza acuta, rispettosa dell'opinione degli altri, professionista di indiscussa competenza , uomo delle istituzioni senza ombre e senza incertezze . Se è vero, come sosteneva la Pira , che le città non sono cumuli di pietre ma organismi viventi con una loro anima ed un loro destino, oggi il capoluogo calabrese è meno vivo. Da oggi conta in meno un protagonista della sua storia migliore ed un autorevole tutore della sua centralità politica". Federproprietà Calabria si associa al dolore della famiglia.

