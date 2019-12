Lamezia, il vescovo Schillaci: “Il lavoro è dignità”

Il vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, ha presieduto una concelebrazione eucaristica officiata nell'area industriale della citta' della Piana alla quale, tra gli altri, insieme ai dipendenti ed ai dirigenti della LameziaEuropa, ha presenziato anche il voce sindaco, Antonello Bevilacqua. Durante l'omelia, il vescovo, che era accompagnato da don Fabio Stanizzo, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, ha evidenziato che "qui si lavora ed il lavoro significa dignita' perche' e' un diritto ma e' anche un dovere. Il lavoro e' dignita' - ha aggiunto - e dignita' significa promuovere la societa', fare in modo che la societa' abbia sviluppo, abbia un futuro. E' li' che si gioca tutto. Nel lavoro dobbiamo vedere questa duplice dimensione. Io ho sempre considerato che un uomo che non lavora, in un certo qual modo e' meno uomo dell'uomo che lavora. Noi adulti dobbiamo mettere in gioco noi stessi. Prepariamo cosi' la via al Signore perche' possa prendere corpo e possa nascere".

Infine, la sollecitazione a "costruire una civilta' dell'amore che possa raggiungere tutti". Subito dopo la messa, animata dai giovani del coro della parrocchia di San Nicola di San Pietro a Maida, il vescovo ha partecipato ad un pranzo insieme agli operai ed ai titolari dell'Ecosistem. "Vogliamo essere presenti nelle realta' lavorative - ha commentato don Fabio - . Come detto dal Papa siamo la continuazione dell'opera di Dio con il lavoro, autentico, vero, creativo, partecipativo. Vogliamo essere una Chiesa presente - ha concluso - , che accompagni anche le persone nel mondo del lavoro. Per questo abbiamo sollecitato gli imprenditori a contattarci, sia per condividere le cose positive che quelle negative". (Agi)