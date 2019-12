Scomparsa Maurizio Ferrara, il cordoglio della Cicas

"La C.I.C.A.S. Nazionale e i suoi Dirigenti esprimono il più profondo cordoglio per l'improvvisa e tragica scomparsa di Maurizio Ferrara, stimato Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro.

La prematura morte dell'Avvocato Maurizio Ferrara, punto di riferimento del sistema economico e commerciale del territorio, ci lascia avviliti e sgomenti. Perdiamo una grande persona e un apprezzatissimo professionista. L'Avvocato Ferrara, ha sempre messo a servizio delle Associazioni di Categoria le sue competenze, correttezza e lealtà, accompagnate da un forte e preciso senso istituzionale.

"Maurizio Ferrara ci ha lasciato troppo presto, ma vivrà per sempre nei ricordi della sua famiglia, dei suo amici e colleghi. Tutta la nostra Confederazione è vicina alla famiglia in questo tragico momento". E' quanto si legge in una nota di Giorgio Ventura, presidente emerito CICAS nazionale.