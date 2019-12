Catanzaro, i carabinieri del Nas sequestrano 50 mila bottiglie di acqua minerale

I Carabinieri del Nas di Catanzaro hanno sequestrano cento pedane di acqua minerale (50 mila bottiglie) e 34 mila bottiglie di vino "tenuti in cattivo stato di conservazione", all'interno di un capannone industriale ed in uso ad un supermercato della grande distribuzione sito nel Comune di Lamezia Terme.

E' il bilancio di una operazione compiuta dal Nas di Catanzaro in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità della Calabria ed i sanitari dell'Azienda sanitaria Provinciale. "Il sequestro si è reso necessario" per "le condizioni igieniche e strutturali del capannone assolutamente inidoneo alla conservazione di alimenti di alcun genere. Sul pavimento e sulle confezioni di acqua erano presenti anche escrementi di animali che, evidentemente, avevano facile accesso all'interno dell'area - sottolinea il Nas - Sul quantitativo di vino, sono in corso le opportune verifiche per accertarne la provenienza effettiva e l'eventuale sofisticazione. I responsabili delle società di rivendita dell'acqua e del vino, per un valore di 150 mila euro circa, sono stati denunciati in stato di libertà per alimenti in cattivo stato di conservazione oltre alle sanzioni amministrative già comminate".