Catanzaro, scomparsa Maurizio Ferrara: il cordoglio dell'Ordine degli Ingegneri

"L'improvvisa scomparsa del segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, ci lascia attoniti. Ferrara, professionista raffinato, uomo di sani principi, lascia un vuoto enorme nei cuori di chi ha avuto l'onore di conoscerlo e di collaborare con lui per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. E lascia un vuoto altrettanto enorme nella classe dirigente calabrese di cui Ferrara era tra i più importanti ed apprezzati rappresentanti. A nome del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro e di tutti gli ingegneri catanzaresi, mi stringo alla famiglia di Maurizio e mi unisco al loro dolore in questo tragico momento". Così in una nota il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro.

Dettagli Creato Martedì, 24 Dicembre 2019 09:35