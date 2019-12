Catanzaro, scomparsa Maurizio Ferrara: il cordoglio di Abramo

"La tragica fatalità che ha causato l'improvvisa scomparsa di Maurizio Ferrara ha privato questa città di uno dei più importanti e autorevoli esponenti della sua classe dirigente".

Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, esprimendo a nome di tutta la giunta e dell'intera amministrazione comunale il commosso cordoglio nei confronti della famiglia Ferrara.

"Maurizio, per anni segretario generale della Camera di commercio, è stato uno dei più appassionati e competenti dirigenti dell'ente camerale. Una persona perbene, sempre attenta e sempre dedita a quel lavoro che ha messo in campo, giorno dopo giorno, per far sì che l'economia del territorio si sviluppasse in termini positivi e produttivi. La notizia della sua morte mi ha lasciato sgomento e profondamente addolorato e posso comprendere l'immane dolore che ha colpito i suoi familiari, ai quali non posso far altro che unirmi in un forte abbraccio".