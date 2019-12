Jole Santelli si presenta: “Pronta a diventare presidente con una squadra perfetta”

"Sono pronta a diventare Presidente della Regione, con una squadra perfetta che cambiera' il pronome 'io' in' noi'". Lo ha detto stamani la parlamentare di Forza Italia Jole Santelli nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura tenuta in un albergo a Feroleto Antico, nel Catanzarese.

L'aspirante governatore del centrodestra ha presentato l'alleanza di partiti e liste che la sosterranno, nonché le principali linee programmatiche della sua azione di governo, insieme ai vertici regionali della Lega, il commissario Cristian Invernizzi, di Fratelli d'Italia, il commissario Wanda Ferro, e dell'UDC, il segretario Franco Talarico.

"Sono uscita fuori grazie al fato - ha detto la candidata del Centrodestra - e questo dimostra che non c'e' volonta' di potere nella nostra proposta. La parola che vogliamo cancellare e' speranza - ha aggiunto Santelli - Perche' ci da' l'immagine di una Calabria disperata che vogliamo respingere. Questa regione deve riacquistare il senso della normalita' perche' i diritti devono essere ordinari. Non mi sentirete parlare mai del termine legalita' - ha poi detto - perche' la legalita' e' una precondizione della politica".

"Ci sono candidati che - ha sostenuto Santelli - programmano da anni la presidenza della Regione, che per tanti politici e' un sogno. Non appartengo a questa categoria. Ci sono candidati per caso, per intenderci all'imprenditore Callipo e' stato richiesto di candidarsi: io dico di essere candidata per fato, cioe' il destino ha voluto che mi candidassi".

Invernizzi, dal canto suo, ha sostenuto che ogni volta che "si inizia una campagna elettorale, si costruisce una base di certezza. Siamo contrapposti a chi fa dell'alleanza una marmellata. Vogliamo una regione che abbia un organismo istituzionale che punti alla programmazione e allo sviluppo. Noi vogliamo una campagna elettorale rispettosa e siano certi che avremo la prima Presidente donna della storia". Considerazione espressa anche da Wanda Ferro secondo la quale "Jole fara' la storia e sara' la prima donna Presidente della Regione Calabria. Chiudiamo la triste stagione di Oliverio - ha aggiunto - e apriamo una stagione di primavera con un centrodestra unito e coeso. Siamo tutti intorno a Jole Santelli e la prima necessita' e' rivedere la macchina burocratica della regione".