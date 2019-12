AMC: i servizi ordinari per il periodo di Natale

L'Amc, l'azienda che si occupa della mobilità per la città di Catanzaro, informa che, in occasione delle prossime festività natalizie, dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020, il servizio feriale sarà limitato alle corse "ordinarie", con sospensione delle corse cosiddette "scolastiche", contrassegnate con la lettera "S" sull'orario in vigore.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2019, la partenza delle corse dei bus e della funicolare cesserà alle ore 20.30 e sarà articolato con le seguenti modalità:

Ultime corse

N° linea Orario capolinea di partenza

1A 19.40 Terminal Giovino

1R 19.10 Stadio

2A 19.20 Terminal Giovino

2R 20.15 Stadio

5A 20.00 Terminal Kennedy

5R 20.20 Gagliano

6A 18.45 Terminal Kennedy

6R 19.20 Buda

7A 19.30 Terminal Funicolare (linea 266)

7R 20.30 Pentone (linea 266)

8A 20.20 Piazza Matteotti

8R 19.40 Siano Lacinia

9A 18.10 Terminal Kennedy

9R 18.50 Alli

266A 19.30 Funicolare Valle

266R 20.30 Pentone

L 18.15 P. Le Fontane

U1A 19.05 Terminal Campus

U1R 19.55 Terminal Giovino

U2A 19.40 Terminal Campus

U2R 20.25 Bambinello Gesù

Le linee non riportate rispetteranno l'orario in vigore.

Nei giorni 25-26 dicembre 2019 e 01-06 gennaio 2020, il servizio bus sarà effettuato dalle ore 7.05 alle ore 14.00. Il collegamento con la stazione ferroviaria di Germaneto e il Policlinico Universitario (linea U2) rispetterà il regolare orario festivo. In queste giornate la funicolare sarà chiusa ma sarà aperta in via straordinaria la notte di San Silvestro: gli orari e le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni.

Ultime corse

N° linea orario capolinea di partenza

1_A 13.30 Terminal Giovino

1_R 12.20 Stadio

2_A 13.05 Terminal Giovino

2_R 11.40 P.zza Stadio

5_A 11.40 Terminal Kennedy

5_R 12.00 Gagliano

6_A 12.30 Terminal Kennedy

6_R 13.00 Buda

7_A 11.50 Terminal Funicolare linea 266

7_R 12.30 Pentone linea 266

8_A 12.30 Terminal Kennedy

8_R 12.55 Alli

9_A 12.30 Terminal Kennedy

9_R 11.45 Alli

C.N. 12.45 P.zza Roma

C.N. 13.05 Bambinello Gesù

U1_A 12.40 Terminal Campus

U1_R 12.00 Terminal Giovino

U2_A 19.40 Terminal Campus

U2_R 20.10 Bambinello Gesù

266_A 11.50 Funicolare Valle

266_R 12.30 Pentone