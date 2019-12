Lamezia Terme: oggi pomeriggio accensione dell'albero di Natale

Si terrà questa sera, alle ore 18, su corso Numistrano di Lamezia Terme, la cerimonia di accensione dell'albero di Natale.

Alla presenza del Sindaco Mascaro e di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Schillaci, sarà illuminato il grande albero e simbolicamente, si accenderà la magia del Santo Natale in città.

Se pur con un palese ritardo dovuto al rispetto dell'iter burocratico, l'amministrazione comunale di Lamezia Terme ha voluto far dono ai cittadini delle luminarie, per adornare a festa le strade ma soprattutto per creare quella terapeutica atmosfera natalizia per adulti e bambini.

La semplicità di un gesto per comunicare la profondità della luce, come rinascita, calore, condivisione.

Nel giorno del solstizio d'inverno, i lametini partecipano della certezza che la luce con il sole e con la speranza, illumina l'inverno del cuore e della quotidianità.