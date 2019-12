Catanzaro, “Sarà tre volte Natale”: il programma del 22 dicembre

Anche domani, domenica 22 dicembre, dalle ore 17:30 alle 20:30, il cuore del centro storico batterà fortissimo grazie agli eventi di "Sarà tre volte Natale", la rassegna di eventi organizzati dall'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo.

Come sempre, su corso Mazzini sarà in vigore l'isola pedonale dalle ore 17 alle 21. Di seguito il programma previsto (salvo condizioni meteo avverse per gli eventi all'aperto).

- Centro storico: (ore 10), con partenza dal teatro Politeama, "Christmas urban trekking – Catanzaro, la Fabbrica della Seta", a cura della cooperativa Artemide.

- Corso Mazzini: artisti di strada, musica e animazione itinerante con le performance di "Jericho Dixieland Jazz band", "La Carrozza di Babbo Natale", "Cico varietà" e "Un po' pù rì".

- Basilica dell'Immacolata: (ore 18:30) Gran concerto di Natale, Coro di voci bianche del teatro Politeama, diretto dal maestro Marianna Monterosso, e Coro polifonico SS. Trinità, diretto dal maestro Giovanna Massara; i maestri Matteo Procopio al violino e Amedeo Lobello all'organo; e con la partecipazione straordinaria del maestro sassofonista Francesco Salime.

- Chiesa del Monte: (ore 19), Concerto di Natale, Complesso di legni della banda dell'Istituto Rossi diretto dal maestro Mauro Ferrando, già primo clarinetto solista dell'Orchestra e della Filarmonica del teatro Alla Scala di Milano; solisti Maria Teresa Ionadi (soprano), Davide Rotella (violino), Sara Silipo (flauto) e Luigi Comità (pianoforte).

- Galleria Mancuso e piazza Grimaldi: mercatini di Natale.

- Complesso monumentale San Giovanni: mostra "Il trionfo delle meraviglie: Bernini e il Barocco romano".

- Gallerie del San Giovanni: visite guidate gratuite.

- Piazza Prefettura: Presepe di Sabbia.

- Centro polivalente via Fontana Vecchia: mostra "Il mercante in fiera calabrese" dell'artista Luca Viapiana.

Trasporti e parcheggi:

- Funicolare: domenica apertura straordinaria e gratuita dalle ore 16 alle 21:30.

- Parcheggio Bellavista gratuito dalle ore 16 alle 21:30.

- Parcheggio del Musofalo gratuito (insieme al servizio navetta Amc) dalle ore 17 alle 21:30.

- Trenino di Natale su corso Mazzini dalle ore 17:30 alle 20:30.