Catanzaro, Amc: i servizi del weekend

L'Amc, l'azienda che gestisce la mobilità cittadina a Catanzaro, ricorda i servizi messi a disposizione per il weekend per agevolare i cittadini nel godersi la città di Catanzaro, il suo centro storico, i tanti eventi organizzati e il clima natalizio.

Oggi, sabato 21 dicembre, la funicolare sarà aperta, come al solito, e a pagamento, sino alle 21, mentre domani, domenica 22, sarà gratuita dalle 16 alle 21.30.

Il parcheggio di Bellavista – comunica l'azienda - oggi sarà aperto, a pagamento, a 0,50€ all'ora, sino alle 21.30 e domani sarà gratuito dalle 16 alle 21.30.

Il parcheggio del Musofalo sarà fruibile gratis, oggi e domani, con il servizio navetta, dallE 17 alle 21.30.

Inoltre, sia sabato che domenica, su Corso Mazzini ci sarà il trenino di Natale che potrà essere preso gratuitamente dalle 17.30 alle 20.30.

Dettagli Creato Sabato, 21 Dicembre 2019 14:40