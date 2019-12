Mare, Cesram: "5 quintali di rifiuti recuperati in Sic Stalettì"

Oltre cinque quintali di rifiuti recuperati e smaltiti correttamente e 46 ettari di fondali ripuliti nel Sic di Staletti'. Sono alcuni dei risultati ottenuti dal Cesram in un anno di attivita' di pulizia, conservazione, ripristino e tutela degli habitat del Mar Ionio. In questo contesto sono stati elaborati nuovi e importanti dati finora sconosciuti sulla vita dei cetacei che abitano il litorale.

"Il progetto, inserito nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione per la Rete Natura 2000 - e' detto in un comunicato del Cesram - si concludera' oggi a Montepaone con la presentazione di tutti i risultati oggetto di futura pubblicazione internazionale. La pulizia dei fondali e' stata eseguita dai sommozzatori del Cesram insieme ai sommozzatori della fondazione Aisa Satriano e i rifiuti sono stati smaltiti a carico dell'amministrazione comunale di Staletti'. Lo studio sui cetacei e' gia' stato presentato durante la conferenza World Marine Mammals tenutosi a Barcellona (Spagna) dal 9 al 12 dicembre scorsi in occasione della maggiore conferenza mondiale sui cetacei, con 2500 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Si e' trattato del primo studio di campo del Tursiope del tratto del Mar Ionio (da Brancaleone e Botricello), con il coinvolgimento dei cittadini attraverso la Citizen Science. In passato sono stati effettuati dei monitoraggi, ma solo aerei, che non davano dettagli precisi sulla distribuzione di questa specie, che nel tratto di Mar ionio e' particolarmente importante".