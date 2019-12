Paolo Mieli a Catanzaro: “Un giorno incontrerò la fede”

"Non sono credente, ma nel mio lavoro ho sempre cercato di trasmettere la fede. Quella fede che un giorno, ne sono certo, incontrero'". E' la "confessione" fatta da Paolo Mieli, giornalista e storico, nel corso dell'incontro nella Basilica dell'Immacolata di Catanzaro sul tema "Fede e storia" nell'ambito della rassegna "Maieutike', tra cielo e terra", organizzata dall'Arcidiocesi metropolita e da Entopan. Mieli, nel suo intervento, ha detto di auspicarsi "punti d'incontro tra chi crede e chi non crede per creare un mondo migliore". L'Arcivescovo metropolita, mons. Vincenzo Bertolone, ha detto che "ascoltare la voce di Paolo Mieli puo' aiutare a capire la bonta' della fede, che illumina la stessa storia degli uomini. La storia e' maestra di vita e quando lo storico afferma che la Luce di Cristo ha composto tanti conflitti e illuminato gli uomini, e' quanto di piu' bello io possa sentire". Mieli ha ha anche avuto un incontro con i presbiteri, che mons. Bertolone ha definito "entusiasmante e brillante".

