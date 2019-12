Catanzaro, prima riunione del Circolo di M24A Equità Territoriale di Pino Aprile

Nella serata del 17 dicembre si è svolta la prima riunione del Circolo di M24A Equità Territoriale di Pino Aprile sezione di Catanzaro, eleggendo Stefania Frustaci quale coordinatrice dello stesso. Il Circolo, ispirandosi ai valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si batte per la difesa dei principi di Equità e di Uguaglianza contenuti nelle sopradette dichiarazioni, princìpi vessati dalle lobby di potere politico nordcentrico che hanno relegato con il loro agire, la Calabria all'ultimo posto in Europa, smembrandola dei diritti di cui godono le regioni del nord del paese. Le disparità sottaciute dallo Stato complice creano e marcano quella depressione ben nota ormai da troppo tempo come "La questione Meridionale". Il Movimento M24A come Associazione politico culturale, vigila sui meccanismi di imposizione coloniale e combatte in modo pacifico per tutelare i diritti di tutti.

Dettagli Creato Venerdì, 20 Dicembre 2019 12:34