Green days tour, la “maratona” ha fatto tappa a Catanzaro per sensibilizzare alla lotta contro le emissioni nocive

Il "Green days tour" è arrivato anche a Catanzaro. La maratona nazionale per sensibilizzare sull'emergenza emissioni di CO2 ha fatto tappa a Palazzo De Nobili.

L'assessore all'Ambiente, Domenico Cavallaro, ha ricevuto il testimonial calabrese, l'artista Giuseppe Fata, sottolineando "l'importanza di ogni iniziativa pensata per accrescere l'attenzione di tutta l'opinione pubblica sulla necessità di combattere le emissioni nocive nell'atmosfera".

Quella di Catanzaro è la settantaduesima amministrazione comunale che ha abbracciato, dal 3 dicembre, il "Green days tour", che ora punta alle isole prima di chiudere, il 22 dicembre, in piazza San Pietro, con l'incontro con Papa Francesco.

Giuseppe Fata è uno dei tanti testimonial vip che hanno aderito a questa campagna "per la salvezza del pianeta", che non prevede raccolta fondi ed è assolutamente no profit. Il tour è proprietà intellettuale dell'associazione "Dna", Diritti nazionali associati, ed è realizzata con l'ausilio della Sciara holding e di Garnet.

Stilista calabrese, Fata è stato riconosciuto come "Genio dell'arte sulla testa" dall'haute couture di Parigi. Ha lavorato con la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci, e ha firmato l'immagine di importantissimi artisti come Dionne Warwick, Randy Crawford, Bryan Ferry, Lionel Richie, Claudia Cardinale, Anastasia, Lenny Kravitz, Noa, Natalie Imbruglia e Lauryn Hill. Nel 2019 ha ricevuto il prestigioso Oscar per la moda e design nel mondo, che gli è stato consegnato a Dubai da rappresentanti della famiglia reale.