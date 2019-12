Girifalco (Cz), realizzato murales nella mensa della scuola media

E' stato realizzato da Giuseppe Pavone il murales nei locali della mensa della scuola secondaria di primo grado di Girifalco. Dopo un primo intervento nella sala mensa della scuola primaria, è stato inaugurato stamattina l'intervento artistico nell'edificio di via de Amicis. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Pon "Noi protagonisti della legalità". A scoprire l'opera di Pavone sono stati gli alunni protagonisti dell'iniziativa alla presenza della referente del progetto, maestra Lorenza Pavone, del presidente del Consiglio comunale, Elisabetta Ferraina che ha seguito il progetto in tutte le sue fasi e dell'artista Giuseppe Pavone.

"È motivo di soddisfazione partecipare – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Elisabetta Ferraina - ad un progetto che accresce il senso civico degli studenti che in questo caso, non sono stati solo eletti o hanno preso parte all' elezione del baby consiglio, ma hanno visto una loro proposta prendere forma. Un piccolo grande esempio di come, grazie soprattutto al giovane e talentuoso artista girifalcese Giuseppe Pavone, si diffonde il rispetto dei luoghi e l' amore per il bello".