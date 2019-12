Il trattore si ribalta, muore 24enne nel Catanzarese

Un ventiquattrenne, T.D., e' morto sul colpo a causa del ribaltamento del mezzo agricolo che stava guidando. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, e' avvenuto stamane sulla strada provinciale 113 nel territorio del comune di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno constatato il decesso del giovane, e i carabinieri. L'arteria stradale e' stata momentaneamente chiusa al traffico. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Inviata, dalla centrale Vvf di Catanzaro, anche un'autogru per il prosieguo dell'intervento e la rimozione del mezzo agricolo.

