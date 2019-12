Aggressione e insulti razzisti a cittadino somalo, due arresti a Catanzaro

Avrebbero aggredito violentemente un cittadino somalo, rapinandolo di quel poco che aveva con se'. E' accaduto a Catanzaro lo scorso mese di ottobre, ma la squadra mobile del capoluogo calabrese, insieme alle Volanti e al personale del Commissariato di Lido, e' riuscita ad identificare i responsabili. Si tratta di L.C.M., 38 anni, e C.G., 23 anni, entrambi gia' avvisati orali di pubblica sicurezza. Ai due e' stata contestata anche l'aggravante della discriminazione razziale. Nelle vicinanze di un bar di Catanzaro Lido, i due avrebbero colpito la vittima alla testa con una bottiglia di vetro e subito dopo con un bicchiere e derubato della somma di 50 euro, ma anche pesantemente insultato per la sua origine straniera.

Le indagini hanno permesso di risalire ai responsabili, consentendo alla Procura della Repubblica di chiedere ed ottenere dal Gip la misura cautelare in virtu' della quale i due indagati, rintracciati uno nel quartiere Lido e l'altro nel quartiere Santa Maria, sono stati arrestati e condotti nella casa circondariale di Catanzaro. Le indagini hanno permesso anche di appurare che C.G., nell'ultimo periodo e sempre a Catanzaro Lido, si sarebbe reso responsabile di ulteriori fatti violenti commessi all'interno di locali pubblici, dove pretendeva di non pagare quanto consumato o comunque di atteggiamenti aggressivi nei confronti dei titolari o di altri avventori. Aspetti su cui sono in corso altri approfondimenti. (AGI)