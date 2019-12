Torneo di Natale di Wushu Al Palagallo di Catanzaro, Abramo: “Grande partecipazione per il primo di tre importanti appuntamenti internazionali della disciplina”

"Il PalaGallo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere grandi eventi sportivi internazionali". Lo hanno affermato il sindaco, Sergio Abramo, e gli assessori Domenico Cavallaro e Alessandra Lobello, sottolineando la "grande partecipazione" nella due giorni del torneo di Wushu open organizzata dal maestro Massimo Scalzo nella struttura comunale del quartiere Corvo.

"Più di 300 atleti di ogni fascia di età si sono sfidati per il "Dragone di Natale" riportando Catanzaro al centro del panorama sportivo nazionale e garantendo alla città un notevole indotto economico, accompagnato da un bel ritorno d'immagine, che unisce sport e turismo e rappresenta uno dei punti chiave per lo sviluppo del nostro territorio. Agli organizzatori non possiamo che rivolgere un ringraziamento".

"Il torneo di Natale – hanno aggiunto Abramo, Cavallaro e Lobello – è stato il primo dei tre grandi eventi internazionali di Wushu che si terranno in città nei prossimi mesi. A fine gennaio, infatti, un altro grande master del maestro Scalzo porterà a Catanzaro i migliori e più famosi insegnanti internazionali di questa spettacolare disciplina marziale di autodifesa. Sarà, quello in programma fra poco più di un mese, l'antipasto dell'evento clou del 2020, che si terrà fra il 4 e 5 aprile al PalaGallo, con il "gotha" mondiale del Wushu nella tredicesima edizione dello "Spring dragon open International tournament". Sport e turismo erano gli aspetti principali ai quali questa amministrazione ha pensato facendo di tutto per ridare piena agibilità al PalaGallo. L'azione del Comune ha intrapreso la strada giusta e il successo di questo primo appuntamento ne è la testimonianza diretta".