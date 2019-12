Violenza sulle donne, Vono: “Chi denuncia abbia certezza di trovare sistema efficiente”

La senatrice di Italia Viva Silvia Vono ha partecipato a Montepaone all'installazione di una panchina rossa per dire "stop alla violenza sulle donne. "La politica tutta e le azioni istituzionali pubbliche dei prossimi anni - ha affermato la Vono - devono avere l'obiettivo di costruire un palinsesto culturale sensibilizzante che consenta alle donne come agli uomini di essere in grado di denunciare ogni atto di violenza con la certezza di trovare, dalla parte dello Stato, un sistema efficiente che permetta di condannare e isolare chi si macchia di questi reati, gravissimi, ma anche che preveda un sistema di sostegno psicologico per gli uomini maltrattanti per scongiurare che questi episodi possano ripetersi".

Dettagli Creato Sabato, 14 Dicembre 2019 19:03