Sarà una domenica di festività ricca di eventi per tutti i gusti quella in programma domani per la rassegna "Sarà tre volte Natale" promossa dall'amministrazione comunale. Ad annunciarlo il sindaco, Sergio Abramo, e gli assessori Ivan Cardamone, Alessandra Lobello e Alessio Sculco.

Gli appuntamenti che animeranno l'isola pedonale nel cuore del centro storico si svolgeranno dalle ore 17.30 alle 20.30. L'animazione su corso Mazzini sarà a cura degli artisti di strada Ilaria Fonte con "Fashionissima me" e Gianluca Marra in "Bikeman", con le incursioni musicali della Jericho Dixieland Jazz Band e la suggestiva carrozza di Babbo Natale.

Sarà ancora l'occasione per ammirare le creazioni artigianali dei mercatini di Natale in galleria Mancuso e in piazzetta Grimaldi.

L'attrazione principale promossa per il periodo natalizio, che sta riscuotendo grande successo, è il Presepe di sabbia allestito in Piazza Prefettura.

Ricco anche l'itinerario di mostre ed eventi espositivi nei contenitori culturali della città. Domani sarà inaugurata all'ex Stac "Odissea: un viaggio di Omero nel Mediterraneo tra Calabria e Sicilia", mentre proseguono "Il trionfo delle meraviglie: Bernini e il Barocco romano" al complesso monumentale San Giovanni, la Fiera del disco al Marca, "Il mercante in fiera calabrese" di Luca Viapiana al Centro polivalente di via Fontana Vecchia e le visite guidate gratuite alle gallerie del San Giovanni.

COME ARRIVARE E PARCHEGGIARE IN CENTRO

Funicolare Domenica gratuita dalle ore 16 alle 21:30.

Parcheggio Musofalo Domenica aperto gratuitamente, con il servizio navetta, dalle ore 16:30 alle 21:30.

Parcheggio privato galleria Mancuso: gratuiti i primi 50 posti dalle ore 17:30 alle 20:30.

Trenino di Natale Domenica gratuito durante l'isola pedonale con percorso San Giovanni-piazza Roma (e viceversa).

Parcheggio Bellavista Domenica gratuito dalle ore 9 alle 13:30 e dalle ore 16 alle 21:30.