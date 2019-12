Quale futuro per il Polo Sanitario Territoriale di Maida, il sindaco Salvatore Paone ha incontrato il commissario ad acta per il Piano di rientro, Cotticelli

Il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha incontrato il Commissario regionale per la Sanità in Calabria, il Generale Saverio Cotticelli, nella sede della Cittadella regionale. L'incontro era stato sollecitato dal sindaco dell'importante centro del Lametino al fine di approfondire le problematiche relative al territorio e in particolare della struttura del Polo Sanitario Territoriale di Maida. Si tratta di una struttura che da anni risulta sempre più svuotata di personale e dei servizi indicati nella convenzione stipulata tra Asp provinciale e Comune. Il Commissario Cotticelli ha ascoltato con attenzione i rilievi del primo cittadino di Maida, e si impegnato sin da subito ad informarsi circa le cause delle criticità indicate dal sindaco per giungere ad una rapida risoluzione. Da parte sua, Paone ha voluto ringraziare il Commissario Cotticelli: "Ho visto il generale attento alle questioni poste, in particolare la necessità e l'importanza di potenziare e rispettare la convenzione in atto per una struttura sanitaria di proprietà comunale che serve un comprensorio con un'utenza di oltre 15.000 abitanti. Il Polo Sanitario Territoriale di Maida potrebbe diventare un fiore all'occhiello della sanità territoriale, ma necessita di urgenti investimenti in macchinari e personale. Anche di questo abbiamo parlato, oltre che di particolari servizi indicati nella convenzione e sinora trascurati".

Dettagli Creato Venerdì, 13 Dicembre 2019 13:34