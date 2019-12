Decollatura: l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e per Odontotecnci di Lamezia Terme ha presentato “La Banca del Cuore”

Organizzato dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme – Savutano, facente parte dell'I.I.S. "L. Costanzo" di Decollatura, questa mattina nell'auditorium dell'IC "Nicotera Costabile" di Lamezia Terme, alla presenza degli alunni delle classi terze dell'IC e delle classi del triennio del Professionale, si è tenuto un incontro formativo e di presentazione del progetto "La Banca del Cuore".

Il progetto, promosso dall'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, è unico al mondo, ha lo scopo di prevenire le malattie cardiovascolari e prevede l'erogazione gratuita di un elettrocardiogramma che, in totale rispetto della privacy, sarà custodito gratuitamente sul web, in una "Banca" virtuale. Ad ogni cittadino che aderisce all'iniziativa, sarà consegnata una speciale card, la "BANCOMHEART" che riporta le credenziali di accesso alla Banca virtuale e tramite internet, si può accedere ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti, in qualsiasi momento e da qualunque parte del mondo.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente Scolastica dell'IC "Nicotera Costabile", Dott.ssa Maria Angela Bilotti, e del DS dell'IIS "Costanzo" di Decollatura, Dott. Antoni Caligiuri, che hanno sottolineato l'attiva collaborazione tra le due scuole per una offerta formativa sempre più importante, il Dottor Ceravolo, primario del reparto di Cardiologia e Utic dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, direttore dell'associazione "Per il Cuore" e presidente Regionale ANMCO, ha letteralmente incantato i presenti "raccontando", con parole semplici e video coinvolgenti, anche musicali, cuore e il sistema circolatorio.

Il Dottor Ceravolo ha toccato alcuni tra gli aspetti fondamentali della prevenzione delle malattie cardio-circolatorie spaziando dall'alimentazione al benessere psico-fisico. Le modalità proposte e la grande capacità di comunicare e coinvolgere hanno attirato gli alunni e gli altri presenti, che hanno seguito con grande attenzione tributando un lungo applauso finale.

Al termine dell'intervento, il Sindaco di Lamezia Terme, Avvocato Paolo Mascaro, presente al tavolo della presidenza, ha preso la parola ringraziando il Dottor Ceravolo e i Dirigenti Scolastici per avere ospitato l'iniziativa nella città Lamezia Terme sottolineando la brillante e coinvolgente esposizione del Dottor Ceravolo. Ha, inoltre, invitato gli alunni presenti ad avere cura di sé e a rispettare il proprio corpo ricordando il valore della vita che va tutelata fin dalla giovane età con comportamenti responsabili nei confronti di se stessi e del prossimo.

In chiusura, prima dei saluti finali dei due Dirigenti Scolastici, due alunni della classe quinta Odontotecnico, Gianmarco Orlando e Bruno Fuoco, hanno illustrato il contenuto di una brochure informativa sui rischi cardiovascolari che, insieme al resto della classe e guidati dalla prof. ssa Vincenza Fratto e dal prof. Francesco Cicero, hanno realizzato.