Tallini (FI): “Accusa ingiusta, restituita dignità alla famiglia De Sarro”

"L'assoluzione piena da un'accusa ingiusta e infamante, per l'insussistenza del fatto, del dottor Luigi De Sarro restituisce dignità e serenità ad un professionista serio e alla sua famiglia. L'uscita senza ombre da questa vicenda giudiziaria gli fa onore anche se non lo ripaga dai torti subiti. Una sentenza che restituisce dignità, onore politico e credibilità anche al figlio Francesco, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, che ha vissuto con grande dignità e senso del sacrifico questi mesi di enorme sofferenza. Francesco De Sarro, rinunciando a candidarsi in attesa dell'esito giudiziario al consiglio comunale di Lamezia Terme, ha dato a tutti una lezione di stile e di coerenza, dimostrando grande maturità politica. Forza Italia, che non ha avuto dubbi sulla totale estraneità del dottor De Sarro, considera Francesco De Sarro un'importante risorsa per il futuro, attorno al quale costruire importanti prospettive politiche nella città di Lamezia Terme e nella provincia di Catanzaro". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia della Provincia di Catanzaro Domenico Tallini.

