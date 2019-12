Giovani, calabresi e cuochi: giovedì a Catanzaro la presentazione del progetto “Anyway Chef”

Chi l'ha detto che gli chef sono indivudualisti e protagonisti? "Anyway Chef" è il progetto che smentisce i luoghi comuni e nasce dalla straordinaria sinergia creatasi tra alcuni giovani cuochi calabresi, uniti dal desiderio di fare squadra, di mettersi continuamente alla prova e in discussione, convinti che solo insieme si possa crescere e migliorare.

Ognuno con un proprio carattere e personalità: c'è il tradizionalista e il visionario, il naturalista e il 'pasionario'...

È il bello delle contaminazioni, il segreto delle nuove generazioni!

Una rete entusiasmante che parte dal cuore del Centro Storico di Catanzaro, capoluogo calabrese, proprio in un momento in cui la cucina del Sud d'Italia sta conquistando i palati internazionali.

L'iniziativa verrà presentata giovedì 12 dicembre, alle ore 19.45, al Don Giovanni Bistrot alla presenza del gruppo di chef che ha dato vita al particolare connubio culinario.

