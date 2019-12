"Sono novanta le attività tra negozi, bar e ristoranti che hanno aderito con entusiasmo alla campagna internazionale Orange The World promossa anche a Catanzaro e sostenuta dal Soroptimist International per dire no alla violenza contro le donne". Lo afferma l'assessore alle attività economiche Alessio Sculco. "Dal 25 novembre fino al 10 dicembre - continua - la città si è colorata di arancio per condividere un messaggio importante. E' stata significativa la risposta da parte dei privati all'appello lanciato anche dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali al fianco dell'amministrazione comunale. A chi ha voluto contribuire all'iniziativa esprimo il più sentito ringraziamento unitamente a Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cicas, Cisal, l'Unione dei giovani dottori commercialisti e all'associazione Commercianti Catanzaro Centro 3V. Le attività commerciali della città hanno inteso devolvere una parte dei loro proventi a sostegno di una concreta attività sul territorio. Grazie all'impegno profuso, sarà possibile raggiungere i risultati auspicati e condivisi fin dal lancio della campagna. Una mission – conclude Sculco - che ha visto istituzioni, associazioni e privati tutti uniti per raggiungere un obiettivo di alto valore sociale".

Dettagli Creato Martedì, 10 Dicembre 2019 13:53