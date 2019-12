Lamezia Terme, Sorsi di città diventa una cena letteraria su Roma

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle ore 20.30 Ai 3 bicchieri (via Garibaldi 5/7, in pieno centro storico di Lamezia Terme Nicastro) con Sorsi di città, l'aperitivo letterario che per l'occasione si trasforma in una cena letteraria a base di specialità della cucina romana.

Quello di Sorsi di città sarà un viaggio attorno alla cultura letteraria, musicale e gastronomica di Roma, la città eterna su cui si concentrerà l'incontro dopo le due serate dedicate a Napoli e Venezia.

La cena romana che caratterizzerà il fulcro della serata sarà su prenotazione e a posti limitati.

A condurre l'incontro, inserito nell'ampio cartellone del "Dicembre Ai 3 bicchieri", il redattore web e stampa e ideatore di "Suicidi letterari" Antonio Pagliuso.