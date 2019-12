Catanzaro, Cardamone: "Pino Pingitore protagonista con la sua mostra al Marca, ha progettato il logo di ‘Weekend al Museo’"

"La mostra personale di Pino Pingitore, inaugurata al Marca, rappresenta l'occasione per scoprire il percorso artistico di un riconosciuto talento del nostro territorio che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. L'Assessorato alla Cultura ha voluto patrocinare l'iniziativa riconoscendo il valore dell'evento espositivo che ben si coniuga con la programmazione dell'amministrazione comunale a supporto delle numerose e variegate espressioni creative che portano in alto il nome della città di Catanzaro. In questo ambito Pino Pingitore non può che distinguersi per il contributo che ha saputo offrire nella sua lunga carriera tra ricerca artistica e progettazione grafica. Voglio ricordare, in particolare, un aspetto che merita di essere messo in risalto alla stessa stregua di tante altre opere del suo repertorio. Mi riferisco ai loghi istituzionali che Pingitore ha realizzato, ad esempio, per la Fondazione Politeama, l'Amc, la Protezione civile creando immagini stilizzate che ben rappresentano e identificano gli enti per cui sono state ideate. Le forme del nostro teatro o il giallo e il rosso che caratterizzano i loghi dell'azienda di trasporto pubblico locale sono frutto di un attento e preciso studio che Pingitore ha messo a disposizione delle istituzioni pubbliche e che vede oggi produrre un nuovo tassello: il logo di "Weekend al museo", evento promosso dall'assessorato alla cultura che si terrà il prossimo 28 e 29 dicembre con l'obiettivo di dare vita ad una rete virtuosa dei contenitori della città. Con la sua nuova creazione Pino Pingitore, che mi sento di ringraziare per la gratuita disponibilità dimostrata alla città, ha saputo regalarci un altro mirabile esempio del suo estro".

Dettagli Creato Lunedì, 09 Dicembre 2019 16:34