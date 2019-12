Catanzaro: fino al 10 dicembre la campagna contro la violenza sulle donne

Continua con entusiasmo la Campagna Internazionale ORANGE THE WORLD promossa dal Women's Leadership Institute dal 1991 e sostenuta dal Soroptimist International con il motto #orangetheworldecidoio e l'obiettivo di coinvolgere le Istituzioni, il settore privato, la società civile.

L'edificio della Camera di Commercio, della Banca d'Italia e la fontana del Teatro Politeama saranno colorati di arancione, sino al 10 dicembre, per dire no alla violenza contro le donne.

Molto coinvolgenti gli "eventi orange" che si stanno svolgendo grazie alla collaborazione tra associazioni ed esercenti.

Nei giorni scorsi la Fidapa di Catanzaro, presieduta da Angela Procopio, è stata protagonista di un delizioso aperitivo orange al Bar Il Comunale, mentre la Commissione Pari Opportunità del Comune, guidata da Maria Rita Bulotta, ha fatto tappa al Don Giovanni Bistrot per una cena in arancione.

La caratteristica dell'iniziativa Orange the World è proprio quella di preferire azioni e mobilitazioni alle parole. Sino al 10 dicembre, i titolari di attività commerciali, aderenti al progetto, esporranno la locandina e ad apporranno il bollino di adesione ad #orangetheworldecidoiosugli articoli venduti. In particolare, le attività di ristorazione coinvolte (ristoranti, pizzerie e bar) proporranno uno stuzzicante "piatto arancione" - a base di zucca, carote, arance, curcuma, ad esempio... - o un menù contrassegnato dal bollino arancione. Una parte dei proventi dervianti da queste attività verrà devoluta per costituire una borsa di formazione professionale per una donna vittima di violenza o in situazione di fragilità, oltre che per altre attività di educazione al rispetto di genere.

Orange the World è promosso da: Soroptimist Catanzaro, Lions Catanzaro Host, Lions Catanzaro Mediterraneo, Lions Catanzaro Temesa, Lions Rupe Ventosa, Lions Catanzaro Mediterraneo, Rotary Club Catanzaro, Rotary Catanzaro Tre Colli, Ammi Catanzaro, Confcommercio, Giovani Imprenditori di Confcommercio, Confesercenti, Cicas, Giovani Dottori Commercialisti, Cisal, Commercianti Catanzaro 3V.

L'iniziativa è stata sposata anche dal Comune, dalla Camera di Commercio, dalla Banca d'Italia e dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia