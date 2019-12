La Banca del Cuore a Lamezia Terme

Dopo il successo ottenuto nelle edizioni precedenti, l'I.I.S. "L. Costanzo" di Decollatura, diretto dal Dirigente Scolastico Dott. Antonio Caligiuri, in partenariato con l'I.C."Nicotera-Costabile", propone, nella sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme - Savutano, la terza edizione del progetto "La Banca del Cuore". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, ha lo scopo di prevenire le malattie cardiovascolari.

La Banca del Cuore è un Progetto unico al mondo e prevede l'erogazione gratuita di un elettrocardiogramma che, in totale rispetto della privacy, sarà custodito gratuitamente sul web. I cittadini che aderiscono all'iniziativa, ricevono, sempre in modo totalmente gratuito, la "BancomHeart", la speciale card che, tramite internet, permette l'accesso ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti, in modo semplice e intuitivo 24 ore su 24, da qualunque parte del mondo. La presentazione del progetto avverrà il 12 Dicembre 2019, alle ore 9:00 a Lamezia Terme, presso l'Auditorium dell'IC "Nicotera-Costabile". A relazionare saranno il dirigente scolastico dott. Antonio Caligiuri, che ha voluto fortemente questa terza edizione, la dott.ssa Maria Angela Bilotti dirigente scolastico dell'IC "Nicotera-Costabile", il sindaco di Lamezia Terme, avvocato Paolo Mascaro ed il dottor Roberto Ceravolo, presidente Regionale ANMCO e direttore Uoc di Cardiologia Utic – Polt all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

L'evento rientra nell'ambito delle attività formative di educazione alla salute e al benessere inserite nel più ampio progetto di "Cittadinanza e Costituzione" del Costanzo. In particolare, per gli alunni delle classi quarte e quinte dell'IPSASR- IPSOD di Lamezia Terme, che insieme ai docenti ne hanno curato l'organizzazione, rientra nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Nei giorni 17,18 e 19 dicembre 2019, nei locali dell'Istituto Professionale di via Savutano, lo staff sanitario, diretto dal dottor Roberto Ceravolo, sarà a disposizione per eseguire, gratuitamente, gli elettrocardiogramma. Possono accedere alla prestazione gratuita il personale Docente i Genitori e il personale ATA degli istituti coinvolti. La Banca del Cuore è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Gulizia che si prefigge di raggiungere migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l'intero territorio nazionale. E' la più importante Campagna Nazionale di Prevenzione cardiovascolare mai realizzata in Italia, per la salute del cuore degli italiani, ed è promossa dal Settore Operativo Autonomo "Banca del Cuore" della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI.