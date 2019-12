"Marinatale", Ursino: "Domenica di grandi iniziative anche a Catanzaro Lido"

Sarà una domenica dell'Immacolata ricca di eventi anche nel quartiere Lido grazie a "Marinatale", la manifestazione organizzata dalle associazioni "Seaside", "Sei di Marina se" e "Officine buone", con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo. Lo ha annunciato il consigliere comunale di Catanzaro da vivere, Antonio Ursino.

Corso Progresso e piazza Garibaldi, a partire dalle ore 17, saranno i due cuori pulsanti di una lunga carrellata di eventi. "Bambini, giovani e adulti potranno divertirsi e stare insieme in una delle giornate più importanti di avvicinamento al Natale", ha sottolineato Ursino, ringraziando "le associazioni che si sono impegnate per la riuscita dell'iniziativa, il Comune, e in particolare il sindaco Sergio Abramo e l'assessore agli Spettacoli, Alessandra Lobello, e il direttore artistico della manifestazione, Francesco Iaconantonio".

Si comincia in piazza Garibaldi con il concerto natalizio della Scuola di canto e pianoforte "Joy & Music" di Anna Virginia Nuzzo; a seguire l'esibizione itinerante de "I nuovi zampognari", mentre nei giardinetti di piazza Garibaldi è previsto l'allestimento di una slitta di Babbo Natale a cura dell'associazione "Luminart".

In corso Progresso il concerto degli "Special stage", lo spettacolo di giocolieri, sputafuoco, magia comica e trampolieri dell'agenzia "Nuncepace", due eventi di animazione per bambini a cura di "Babbo Natale e i suoi elfi" e agenzia "Comare".

Spazio anche all'artigianato – con i presepi artigianali e gli hobbisti, di fronte la chiesa di Santa Maria Porto Salvo e in corso Progresso – e alla solidarietà con una raccolta fondi per Telethon.