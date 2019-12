Catanzaro, successo per lo spettacolo di beneficenza ‘Artisti in corsia’ all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’

Solo chi sogna può volare...Volare fuori dalla stanza di un ospedale, dalle proprie paure, per superare gli ostacoli che la vita riserva...

Questo il messaggio che vuole trasmettere "Artisti in Corsia", l'evento di beneficenza - organizzato dall'Associazione ACSA & STE Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro - che ancora una volta ha regalato tantissime emozioni.

Un successo la seconda edizione svoltasi ieri al Teatro Politeama che ha suggellato la preziosa sinergia tra il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro, rispettivamente presieduti da Giuseppe Raiola e da Giuseppe Mazzei.

Non solo il nome a legare i due presidenti ma anche un grande entusiasmo e voglia di fare, soprattutto per il prossimo, che coinvolge.

Obiettivo? Una raccolta fondi, come hanno dichiarato Raiola e Mazzei, per realizzare i desideri dei bambini che vengono accolti nel reparti di medicina pediatrica. E, quindi, un viaggio o l'incontro con il proprio idolo, ad esempio. Tutto ciò per regalare un sorriso ai quei piccoli che, troppo presto, sono chiamati ad affrontare delle prove molto dure.

Testimonial della serata, condotta da Domenico Gareri e Francesca Russo, sono stati l'attore Federico Tocci e l'inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete.

Tocci ha raccontato l'esperienza vissuta l'estate scorsa all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" con il figlio: "Ho trovato medici straordinari che ci hanno aiutato e supportato. Artisti in corsia è un'iniziativa lodevole e quando il dott. Raiola mi chiamerà io sarò sempre disponibile, come lui lo è stato in un mio momento di difficoltà".

"Questo è un evento straordinario che riempie il cuore - ha affermato Abete – e insegna come occorra coltivare i propri sogni e non lasciarsi abbattere davanti alle avversità."

Tantissime le esibizioni che si sono avvicendate sul palco, tra artisti noti del nostro territorio – Francesca Prestia, Cataldo Perri, Peppe Fonte, Anna Faragò e Compagnia Arte Danza di Giovanni Calabrò - e medici, operatori sanitari e piccoli pazienti, Eduardo Panza, Domenico Antonio Chimirri, Domenico Licursi, Pierpaolo Vallone, Beatrice Chimirri, Marika Mazzonello e Filippo Garruba, Daniel Scarmato, Stellario Capillo. E poi il Coro Carillon e il Muse's Life Choir. Tutti grandi talenti, d'arte e di cuore.

I sogni che saranno realizzati grazie ad Artisti in Corsia verranno comunicati a breve ma già si pensa alla nuova edizione, tenendo sempre presente, come ha ricordato sul palcoscenino il giovane talento Domenico Licursi, "Non dimenticare di godervi ogni istante della vostra vita!".