Catanzaro, il 10 dicembre scade termine partecipazione avviso selezione per addetto biglietteria Politeama

La Fondazione Politeama rende noto che martedì 10 dicembre scadrà il termine per l'invio delle domande relative all'avviso pubblico per la selezione di un posto a tempo indeterminato di addetto alla biglietteria presso lo stesso ente. Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono indicate nel bando pubblicato lo scorso 20 novembre nella sezione del portale www.politeamacatanzaro.net alla voce "selezione personale".

