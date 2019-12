Abramo: "Domani su Rai Gulp puntata di 'Explorers' girata a Catanzaro"

"Ancora una volta i riflettori dei media nazionali si accendono su Catanzaro e, questa volta, a raccontare la città saranno i più piccoli". Lo afferma il sindaco Sergio Abramo.

Andrà in onda domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 18, e in replica sabato alle ore 14.10, su Rai Gulp (canale 42 e 142 del digitale terrestre e successivamente su raiplay.it) con una puntata che il magazine Explorers ha voluto girare interamente sul territorio di Catanzaro - grazie anche al supporto delle amministrazioni comunale e provinciale - scegliendo come punto di vista quello dei ragazzi.

"Protagonista – prosegue il primo cittadino - sarà il giovanissimo talento Giuseppe Bertolotti, 9 anni, che ha conquistato il web con la sua versione della canzone "Non mi avete fatto niente" ed è stato invitato a salire sul palco da Ermal Meta e J-Ax durante i loro concerti. Giuseppe e i suoi amici hanno visitato, insieme al pubblico televisivo, alcuni dei contenitori culturali e dei luoghi più caratteristici della città Capoluogo. Dal Museo del rock, unico nel suo genere in Italia, al Musmi, dove è esposto il grande plastico che, con i suoi 1600 soldatini, riproduce la famosa battaglia di Maida, fino al Parco della Biodiversità, luogo d'eccellenza ambientale e naturalistica, con i suoi grandi spazi verdi per lo sport e il divertimento, e il Cras, Centro di recupero animali selvaggi. E poi, ancora, il teatro Politeama con il coro di voci bianche, una realtà su cui gli autori Rai della tv tematica per ragazzi hanno scelto di puntare i riflettori per mettere in luce il lavoro dei docenti e dei piccoli cantanti. Per Catanzaro una vetrina importante ed inedita e il riconoscimento, da parte della Rai, della città Capoluogo tra le tante realtà italiane meritevoli di essere scoperte ed esplorate".