Catanzaro, sabato interruzione idrica in alcune zone della città

Sabato 7 dicembre, dalle ore 8, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nella zona nord di Santa Maria, in viale Cassiodoro, via Guglia, viale Emilia e località Runci.

Lo ha comunicato l'ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disagio sarà causato dalla necessità di eseguire interventi programmati nell'ambito dei lavori di ingegnerizzazione della rete idrica. In particolare, le operazioni riguarderanno il collegamento di un nuovo nodo idraulico, realizzato in via Romagna, sul tratto di condotta denominato "linea Savuco". La normalizzazione dell'erogazione è prevista nel tardo pomeriggio di sabato.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Dicembre 2019 16:15