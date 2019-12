Catanzaro, via libera della giunta comunale al progetto per la realizzazione di 128 nuovi loculi

Due importanti delibere relative al settore Lavori pubblici sono state approvate dalla giunta Abramo. Si tratta del progetto esecutivo per la realizzazione di 128 nuovi loculi prefabbricati a tumulazione frontale nel cimitero monumentale di via Paglia, e del progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del PalaGreco, nel quartiere Stadio.

"Interventi fondamentali nell'ottica del potenziamento del principale cimitero della città e, allo stesso tempo, per ridare nuova funzionalità al palazzetto dello sport della zona nord", hanno sottolineato il sindaco e l'assessore Franco Longo.

La pratica concernente la realizzazione di nuovi loculi nel camposanto di via Paglia è stata predisposta dal settore Gestione del territorio, diretto da Guido Bisceglia, e prevede un importo di 99mila euro. Ora si dovrà procedere all'indizione della gara d'appalto, in corso di elaborazione da parte del settore. "Una volta ultimate tutte le procedure garantiremo maggiore disponibilità nel cimitero monumentale del capoluogo", hanno aggiunto Abramo e Longo, "dando in questo modo una concreta risposta alle necessità della città e ai familiari dei defunti".

L'altra delibera è stata preparata dal settore Grandi opere, diretto da Giovanni Laganà, e prevede un importo di 170mila euro per la manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed efficientamento energetico del PalaGreco. Le operazioni, che partiranno anche queste una volta espletata la procedura di gara, si concentreranno sull'efficientamento dell'illuminazione pubblica della struttura con particolare riguardo al risparmio energetico.

"L'intenzione dell'amministrazione è ridare il prima possibile nuova vita, rispettando tutte le prescrizioni di legge, a un impianto sportivo che è sempre stato punto di riferimento per le società sportive dilettantistiche, che operano nella zona nord della città", hanno affermato Abramo e Longo, "sia per ciò che riguarda gli eventi prettamente sportivi, sia per i pubblici spettacoli.

Non solo lavori pubblici al vaglio dell'esecutivo: sentita la relazione del vicesindaco Ivan Cardamone è stato concesso, su proposta del settore Cultura, diretto da Antonino Ferraiolo, il patrocinio gratuito all'evento "Notte al museo", che si terrà al complesso monumentale del San Giovanni il prossimo 28 dicembre. Via libera, infine, su proposta del settore Pubblica istruzione, diretto da Giuseppe Arnò, e sentita la relazione dell'assessore Concetta Carrozza, all'approvazione del protocollo d'intesa fra Comune, istituto scolastico per Geometri "Petrucci" e Collegio dei Geometri della provincia finalizzato alla valorizzazione delle azioni di formazione delle discipline professionalizzanti.