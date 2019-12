Bevacqua e N.Oliverio, "Area Dem a Lamezia Terme con Zingaretti"

"La giornata che venerdi' 6 dicembre il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, dedichera' alla Calabria sara' l'occasione piu' opportuna per mettere un punto fermo ed avviare con determinazione ed entusiasmo la campagna elettorale a sostegno di Pippo Callipo Presidente. Di fronte alla candidatura dell'imprenditore vibonese, da sempre impegnato a creare nella nostra regione sviluppo ed occupazione, le divisioni non hanno ragion d'essere; davanti al compito che ci attende, la parola d'ordine e' unita'". Lo affermano, in una dichiarazione, Mimmo Bevacqua e Nicodemo Oliverio, rappresentanti di Area Dem in Calabria.

"Non e' piu' tempo - aggiungono - di forzature e tanto meno di personalismi. La scelta di Callipo non ha alcuna intenzione divisiva, tutt'altro. La scesa in campo di Pippo Callipo risponde in maniera convincente ed efficace alle nuove sfide che la Calabria e' chiamata ad affrontare. L'alternativa alla destra autoritaria e a trazione leghista puo' essere rappresentata proprio esprimendo una figura capace non solo di realizzare concretamente politiche economiche efficaci ma anche, come dimostra la sua storia imprenditoriale, la tutela dei diritti sociali, da sempre elemento di convergenza di tutto il campo progressista e di centro sinistra". "Proprio in ragione di tale sensibilita' - concludono Bevacqua e Nicodemo Oliverio - condividiamo e sosteniamo la decisione del segretario Zingaretti di incontrare, durante la visita in Calabria, oltre ai dirigenti e ai militanti del partito, le parti sociali".