Catanzaro, Commissione politiche sociali prosegue tavolo concertazione con Breast Unit dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” contro tumori seno

Prosegue il tavolo di concertazione promosso dalla commissione politiche sociali con i medici della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio istituita per favorire una migliore assistenza alle donne affette da patologie tumorali della mammella. "L'organismo consiliare – afferma la presidente Manuela Costanzo - si è riunito oggi a Palazzo de Nobili per incontrare nuovamente l'equipe medica, coordinata da Francesco Abbonante, con l'obiettivo di coinvolgere concretamente i medici di famiglia in un percorso mirato a informare e sensibilizzare il più possibile le pazienti. Facendo seguito agli impegni assunti nella prima riunione, la commissione ha inteso organizzare un confronto con il presidente della sezione catanzarese della Società italiana di medicina generale, Antonio Guerra. E' fondamentale, infatti, creare una sinergia tra i medici di base e la Breast Unit che, grazie alla metodologia multidisciplinare del nuovo ambulatorio attivato in ospedale, può garantire un percorso terapeutico più rapido ed efficiente consentendo alle donne di potersi curare restando nella propria città. L'amministrazione, attraverso il ruolo attivo della commissione e dei consiglieri senza distinzione di schieramenti, intende favorire la costruzione di una rete a supporto della Breast Unit caratterizzata dalla presenza di tanti validi professionisti della salute, uniti dalla comune volontà di dare risposte concrete. Auspichiamo, dunque – conclude la presidente Costanzo - che i medici di base possano dimostrare la giusta sensibilità e concertare con l'equipe coordinata da Abbonante un modello operativo per gestire le urgenze e fare prevenzione, favorendo un più rapido accesso ai controlli periodici".

Dettagli Creato Martedì, 03 Dicembre 2019 16:15