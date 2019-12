Catanzaro, Abramo e Cardamone: “Al complesso San Giovanni arriva per la prima volta in Italia la mostra su Bernini e il barocco romano”

"Al Complesso San Giovanni giovedì 5 dicembre aprirà al pubblico una nuova straordinaria mostra che proietterà Catanzaro e la Calabria al centro dell'attenzione nazionale. Per la prima volta in Italia, proprio nella città Capoluogo di regione, saranno esposti alcuni capolavori di Bernini e di altri grandi maestri del barocco romano, direttamente dal Palazzo Chigi di Ariccia, in un percorso pensato per attrarre il pubblico di tutte le età". Lo affermano il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alla cultura Ivan Cardamone in occasione dell'inaugurazione dell'evento espositivo "Il trionfo delle meraviglie. Bernini e il barocco". "L'amministrazione comunale ha da tempo intrapreso una collaborazione importante con e-bag e 4 culture – continuano - le due realtà che promuovono l'iniziativa dopo aver riscosso un grande successo negli scorsi anni con le mostre sulle macchine di Leonardo, Imperatores e la Shoah. La scommessa vincente che le istituzioni condividono pienamente, il cui valore è riconosciuto anche nell'ambito dei bandi regionali sulla cultura, è quello di riuscire a coniugare arte, didattica e innovazione con una particolare attenzione verso le nuove generazioni. La mostra sul Bernini e il barocco romano si inserisce in questo percorso, concertato con l'assessorato alla cultura, che vede il Complesso San Giovanni confermarsi punto di riferimento in Calabria nell'ambito museale e artistico. Questo evento, con i tanti appuntamenti collaterali previsti fino a fine febbraio, arricchirà il calendario di attività allestito per le festività accendendo i riflettori su Catanzaro e sul suo centro storico".

Dettagli Creato Martedì, 03 Dicembre 2019 16:06