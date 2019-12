Botte e minacce alla moglie, arrestato nel Catanzarese

I carabinieri della stazione di Chiaravalle Centrale, nel Catanzarese, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 67enne del posto, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Dopo una telefonata alla sala operativa del 112, i militari sono intervenuti in un'area rurale dove era stata segnalata una lite. L'uomo tratto poi in arresto, anche davanti ai carabinieri, ha inveito e minacciato la moglie, cercando di colpirla con uno schiaffo, bloccato dagli stessi militari. Una volta condotta in caserma, la vittima ha raccontato delle sistematiche violenze fisiche e psicologiche subite da diversi anni da parte del marito, che, in una circostanza, mentre era intento a tagliare la legna in giardino, l'aveva anche minacciata di morte con una motosega. L'arresto e' stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in un'altra abitazione, con contestuale divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, anche telefonicamente o telematicamente. (Agi)

