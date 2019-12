Tutto pronto a Catanzaro per l’inaugurazione della mostra “Il trionfo delle meraviglie. Bernini e il Barocco”

E' tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Il trionfo delle meraviglie. Bernini e il barocco" che aprirà i battenti al pubblico a Catanzaro giovedì 5 dicembre. Ad ospitare la straordinaria esposizione che arriva in Calabria e per la prima volta in Italia, dopo il successo riscosso alla National Gallery di Tbilisi in Georgia e alla National Art Gallery di Sofia in Bulgaria, saranno i prestigiosi spazi espositivi del Complesso Monumentale del San Giovanni. Un progetto originale firmato da e-bag srl, in stretta cooperazione con 4culture, che si integra con la mostra "Benini e il Barocco Romano" curata da Palazzo Chigi in Ariccia ed in collaborazione con la società Glocal Project.

L'apertura della mostra sarà preceduta mercoledì 4 dicembre, alle ore 18, da una conferenza stampa riservata ai giornalisti, ai rappresentanti istituzionali e agli addetti ai lavori a cui interverranno l'assessore alla Cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, l'assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, Simona Cristofaro di 4Culture, Andrea Perrotta di e-bag e il direttore artistico Francesco Petrucci.

