Lamezia Terme: successo confermato per la Festa del vino nel centro storico di Sambiase

La "Festa del vino 2019" è tornata con successo in via Porchio e piazza Santa Sofia, uno degli angoli più belli e suggestivi del centro storico sambiasino. L'evento ideato e promosso dall'associazione San Nicola di Pino Morabito, ancora una volta ha incontrato il favore di tanti lametini che numerosi hanno preso parte all'iniziativa. Una vera e propria festa popolare, all'insegna dell'allegria e della condivisione, che ha animato il vecchio quartiere e ha salutato con grande esultanza l'inizio delle festività natalizie.

I numerosi soci che compongono il sodalizio, anche per questa ennesima manifestazione messa in campo, hanno dimostrato perfetta coordinazione e grande spirito di collaborazione. Una squadra organizzata e collaudata che ha donato alla comunità lametina un importante momento di aggregazione ricordando le tradizioni, gli usi e costumi del passato.

Ad allietare il tutto una lauta cena preparata dai cuochi e dalle signore dell'associazione: dall'antipasto al dolce, un menu completo dal sapore genuino preparato con prodotti di aziende nostrane. Alla festa del vino non potevano mancare i calici fruttati del novello, donato da diversi produttori di case vinicole lametine e calabresi.

Ad aprire la festa è stato il sindaco Paolo Mascaro che si è complimentato per l'impegno profuso da tutti i componenti dell'associazione di cui, tra l'altro, è anche socio onorario. Il presidente Morabito ha ringraziato il primo cittadino per la sua presenza e per la vicinanza sempre mostrata all'associazione nel corso della sua attività e per gli eventi realizzati negli anni passati. Un 'grazie' sentito anche ai tanti commensali che hanno voluto partecipare alla festa del vino e che hanno mostrato di gradire, e anche con gusto, le prelibatezze preparate dai sannicolini.

Tra i tanti stand della festa anche quella delle stelle di Natale; una postazione speciale in quanto il ricavato della vendita delle tante stelle sarà devoluto all'associazione di volontariato Sassolini Onlus che opera nel reparto di Ematologia pediatrica dell'ospedale "Pugliese – Ciaccio" di Catanzaro.

Anche il ricavato della Festa del vino sarà devoluto in beneficenza. Infatti l'associazione non ha mai dimenticato la solidarietà, l'aiuto a realtà o persone che hanno bisogno di sostegno concreto. Dunque anche per questa riuscitissima manifestazione i sannicolini decideranno di comune accordo a chi destinare i proventi dei biglietti acquistati dai commensali per poter degustare la cena e accedere all'area della festa.