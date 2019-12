Catanzaro: domani il mercato di Coldiretti in funicolare

l piacere di fare la spesa direttamente dal contadino con prodotti a chilometro zero del nostro territorio.

Torna il mercato di Coldiretti in funicolare. Il primo appuntamento sarà domani, lunedì 2 dicembre, dalle ore 7.30 alle ore 14.

Tanti i produttori presenti che, nella stazione di Piazza Roma, esporranno le proprie eccellenze gastronomiche: dall'ortofrutta all'olio extra vergine di oliva, dal miele alla frutta secca e conserve.

L'iniziativa è solo la prima di un programma di eventi pensato dall'Amc Spa per incentivare l'utilizzo della funicolare - che, in ogni caso, nell'ultimo periodo si sta attestando su numeri discreti di utenza - e per rendere più fruibile l'impianto.