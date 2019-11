Legalità, il 6 dicembre incontro all'istituto comprensivo "S. Eufemia Lamezia"

Su iniziativa delle Associazioni "Risveglio Ideale", "Lamezia Muse" e "Universo Minori", giorno 6 dicembre 2019, alle ore 9.30, presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. EUFEMIA LAMEZIA" di LAMEZIA TERME si svolgerà un incontro con gli studenti, alla presenza di Simona Dalla Chiesa, Marisa Manzini, Angela Napoli, Rita Tulelli e la Dirigente scolastica Fiorella Careri. L'incontro con gli studenti avrà carattere innovativo, nel senso che le autorevoli presenze non siederanno dietro il solito banco dei relatori, bensì tra i giovani, i quali saranno i veri protagonisti e parte integrante dell'incontro, instaurando da subito un dialogo diretto tra tutti. Insomma un modo diverso per parlare di legalità e far conoscere le storie di coloro che quotidianamente si spendono contro la 'ndrangheta.

