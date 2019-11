Sciopero Usb, Amc Catanzaro garantisce i servizi minimi essenziali per domani

L'Unione sindacale di base-Usb ha proclamato per l'intera giornata di domani, venerdì 29 novembre, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

L'Amc Spa, la società che gestisce la mobilità cittadina del capoluogo calabrese, informa che si è attivata per garantire i servizi di trasporto minimi essenziali.

In particolar modo, è stato chiesto agli operatori di esercizio di effettuare tutte le prestazioni programmate relative alle fasce orarie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30, in modo da assicurare, quantomeno, il servizio al momento delle entrate e delle uscite inerenti gli istituti scolastici e gli uffici.

